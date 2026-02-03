LADISPOLI - Il maltempo continua a preoccupare gli operatori balneari. Le mareggiate in questi giorni non hanno risparmiato il centro della città. A soffrire, in particolar modo, gli stabilimenti che si trovano sul lungomare di via Regina Elena. Sos lanciato da Bagni 33, Papeete e Columbia con le onde che hanno accerchiato le strutture entrando persino in verande e cabine. Presto dovrebbe scattare il piano per la salvaguardia della costa grazie ad un finanziamento di 10milioni di euro concesso dalla Regione Lazio ma non è detto che i lavori relativi alle scogliere partano prima della stagione estiva. Nei giorni scorsi invece a lamentarsi gli ambientalisti della Palude di Torre Flavia con la forza distruttiva del mare che ha creato seri danni alla riserva protetta. Staccionate demolite, così come altri arredi. Cancellata praticamente un tratto di spiaggia libera che collega Ladispoli alla frazione cerveterana di Campo di Mare. I volontari hanno invocato delle contromisure per scongiurare il peggio e salvare un’oasi invidiata da tutto il centro Italia.

