CIVITAVECCHIA – Istituire una commissione toponomastica, composta da saggi storici, giornalisti e professionisti del settore per valutare attentamente le proposte ed evitare qualsiasi dubbio sull’inadeguatezza delle intestazioni di monumenti, busti, strade, statue, impianti sportivi e non, o qualsiasi altra cosa che rimanga nella storia della città. La proposta arriva dall’associazione Civitavecchia C’è e prende spunto dalla recente collocazione, al parco Spigarelli di San Gordiano, di un busto raffigurante Leo Amici, morto nel 1986, «avvenuta – spiegano – con delibera della giunta del Comune di Civitavecchia, senza adeguata motivazione. Abbiamo raccolto al riguardo tante testimonianze negative dei nostri concittadini, nonché preso visione di altrettante espressione di disappunto apparse sui social. Per quanto ci riguarda ci uniamo alla unanime disapprovazione espressa, anche nel segno del rispetto dei tanti nostri concittadini defunti cittadini ai quali, pur meritevoli, non è stato concesso nessun eguale o simile riconoscimento. Non condividiamo questo modo di procedere nei confronti della città, senza nessun coinvolgimento della nostra comunità. Per quanto sopra esposto crediamo, insieme ai tanti che hanno dissentito sull’accaduto – hanno concluso da Civitavecchia C’è - sia giusto procedere alla rimozione del busto».