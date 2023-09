Giovedì alle 16,30 a Viterbo l’Emporio solidale I care, promosso da Viterbo con amore Odv, consegnerà i primi 40 kit scolastici, sui 152 totali, a bambine e bambini appartenenti alle famiglie in carico alla struttura, con sede in Piazzale Porsenna nel quartiere Santa Barbara, che sostiene le persone in difficoltà economica.

All’incontro saranno presenti i genitori degli alunni e le insegnanti volontarie che si occuperanno delle attività di doposcuola per l’anno scolastico in avvio. L’evento è sostenuto dalla Only the brave foundation. L’emporio solidale I care ha infatti vinto il bando “Brave actions for a better world” 2022-2023 indetto dalla fondazione (organizzazione non profit del gruppo imprenditoriale Otb di Renzo Rosso), dedicato allo sviluppo di empori solidali in Italia.

Questo grazie a un proprio progetto incentrato sulla povertà relazionale ed educativa, il quale ha ottenuto un finanziamento di 16mila euro. «I minori delle famiglie in stato di povertà – spiega Domenico Arruzzolo, presidente di Viterbo con amore Odv – sono coloro che pagano il prezzo più alto. Per questo l’Emporio solidale I care ha attivato alcuni servizi dedicati a loro che vadano oltre la fornitura di beni di prima necessità e si è candidato per poter potenziare le attività mirate al loro benessere fisico e sociale».

«Only the brave foundation - dice in conclusione il presidente Domenico Arruzzolo - ha scelto di supportare Viterbo con Amore proprio perché si prende cura in particolar modo dei più piccoli, riconoscendo l’importanza di strutturare ancor più tutte le iniziative a loro dedicate».

