«Mi piacerebbe vedere sfilare le tre minimacchine da piazza San Sisto tutte insieme fino a Santa Rosa, lungo il percorso del Trasporto del 3 settembre».

E’ la suggestione che era stata lanciata dal capofacchino Sandro Rossi mercoledì 28 agosto, il giorno precedente all'infarto, e conseguente intervento chirurgico, che gli impedirà di essere alla guida della prima uscita di Dies Natalis. Aveva quindi spiegato come avrebbe potuto svolgersi la manifestazione. «Un trasporto con le tre strutture nella stessa serata, con partenza da San Sisto o da piazza Fontana grande fino al monastero a distanza di mezz’ora l’una dall’altra. Sarebbe bellissimo vedere le tre minimacchine tutte insieme sul sagrato del santuario».

Un’idea lanciata durante la conferenza sul Trasporto del 3 settembre, a cui erano presenti i rappresentanti dei comitati delle minimacchine di Santa Barbara, del Pilastro e del Centro storico.

Un’ipotesi su cui si è iniziato a ragionare già da qualche tempo. Come rivelato da Angelo Loddo, che ieri sera al Pilastro ha ricevuto il battesimo come nuovo capofacchino di Armonia celeste. «Abbiamo affrontato la questione sia con Rossi sia con il comitato del Centro storico» ha dichiarato. Poi ha esposto la sua proposta che prevede che «le minimacchine del Pilastro e di Santa Barbara accompagnino quella del Centro storico fino a piazza del Teatro per poi insieme a tutti i minifacchini aiutarla a raggiungere la basilica della Santa».

Per Gianni Baiocco, presidente del comitato Centro storico, che ha tenuto a sottolineare di parlare a titolo personale «l'ideale sarebbe far convergere le tre strutture in una sola minimacchina, un trasporto straordinario che percorra le vie del centro». Ha quindi argomentato che in tal modo si andrebbe a «ridurre il dispendio di energie e di soldi di cui soffrono tutti e tre i comitati che, soprattutto dal lato economico, hanno bisogno di aiuto». Una sottolineatura non proprio secondaria. Quest’anno il Comune come contributo per le minimacchine ha stanziato 7mila euro.

Intanto stasera si conclude, proprio con il trasporto del Centro storico, la terna dei piccoli campanili che camminano. Dopo l’appuntamento ieri sera con Armonia celeste al Pilastro, come da tradizione stasera le vie e le piazze del centro cittadino faranno da sfondo al passaggio di Eterna, alla sua seconda uscita dopo il debutto dello scorso anno. Una grande festa di popolo che affollerà la città per assistere all'impresa di circa 150 ragazzi, tra bambini e bambine, che abbigliati con la tradizionale divisa bianca sfileranno con la minimacchina in spalla, guidati dal capofacchino Alessandro Lucarini.