CERVETERI - Dopo il flash mob che ha emozionato tutti duranta la Sagra dell’Uva, il Rione Madonna dei Canneti ha scelto di donare le scarpette rosse usate sul carro allegorico al Comune di Cerveteri. «Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perche “DONNE”», scrivono dal Rione ricordando che «così era iniziata la nostra avventura questa estate. Così abbiamo voluto portare in scena alla sfilata dei carri, un tema tanto delicato quanto attuale. Perché… C’era una volta Cappuccetto Rosso. Ma c’è ancora. Solo che oggi si chiama Giulia, Michelle, Francesca, Anna, Sharon… Si chiama con il nome di tutte quelle donne che, sulla propria strada, un giorno, hanno incontrato il lupo scegliendo di fidarsi. Perché nessuno dovrebbe avere paura del prossimo. E invece troppe volte sentiamo parlare di violenza fisica, che a volte porta addirittura alla morte. Ma anche di violenza sessuale, psicologica, economica.... tutte forme di prepotenza, arroganza, abuso a volte così sottili e subdole, da parte di chi invece aveva detto di amarci. Ed è per questo che dobbiamo tenere alta l'attenzione, è per questo che dobbiamo insegnare da subito ai nostri figli il rispetto senza condizioni, per tutte le bambine, le ragazze e le donne del mondo». Ed è per questo che il Rione ha voluto contribuire un con questo gesto. Le scarpette saranno posizionate in due scuole del territorio. «Un gesto simbolico e potente, volto a sensibilizzare i più giovani sul tema della violenza contro le donne, portando questo messaggio di rispetto e consapevolezza direttamente alle nuove generazioni», ha commentato il sindaco Elena Gubetti.

