CIVITA CASTELLANA - Dopo aver ospitato lo scorso anno durante il periodo pasquale, il convegno-incontro “La Sindone specchio del Vangelo” in collaborazione con l’Università Regina Apostolorum, la parrocchia della cattedrale di Santa Maria Maggiore, vivrà un’altra esperienza di grazia con la testimonianza di vita di un grande campione della fede: San Pio da Pietrelcina.

Tale avvenimento, in quest’Anno Giubiliare, costituirà una preziosa opportunità per stimolare la comunità cittadina a percorrere le strade tracciate dal Signore, con l’aiuto e l’esempio del santo francescano.

Accompagnate da Padre Fortunato Grottola, custode delle Reliquie nel convento di Pietrelcina, e da Gianni Mozzillo, presidente nazionale dell’associazione “Amici di Padre Pio, le sacre reliquie di San Pio da Pietrelcina giungeranno a Civita Castellana sabato 22 marzo alle ore 17. Alle ore 17,30 le Reliquie giungeranno in cattedrale. La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal nostro vescovo Marco Salvi. La venerazione delle reliquie avverrà in maniera continuativa dalle ore 17 del 22 marzo fino alle ore 12 del 23 marzo 2025, giorno in cui saluteremo solennemente le Sacre Reliquie che faranno ritorno al convento di Pietrelcina.

Le date e orari dell’evento. Sabato 22 marzo ore 17 accoglienza delle sacre reliquie di San Pio da Pietrelcina in via Roma e avvio verso la cattedrale; ore 17,30 messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Civita Castellana Marco Salvi; ore 21 proiezione, nella chiesa cattedrale, del docufilm su Padre Pio con riflessioni di padre Fortunato Grottola. Domenica 23 marzo alle 9 le reliquie giungeranno presso l’ospedale Andosilla; alle 11 messa in cattedrale e saluto solenne della comunità alle Sacre Reliquie di San Pio da Pietrelcina.

