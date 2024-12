LADISPOLI - «La loro richiesta è stata accordata, saranno trasferite in un’altra classe». Il preside della scuola finita sotto i riflettori per la vicenda del bimbo «iperattivo» conferma quanto avvenuto in queste ore, e cioè che le insegnanti hanno chiesto di poter svolgere servizio non più in quella classe. Docenti che avrebbero sostenuto di «non sentirsi più tutelate» e che poi si sarebbe «interrotto un clima di serenità e fiducia» in vista anche del prossimo anno quando non ci sarà più il dirigente scolastico perché ormai verso il pensionamento. Una presa di posizione alla luce della recente sentenza del Tar del Lazio che ha condannato l’amministrazione scolastica al pagamento di 2mila euro nei confronti dei genitori che si erano rivolti al tribunale quando la scuola, lo scorso febbraio, aveva deciso di allontanare per diversi giorni il bambino per la sua «iperattività». Alunno poi rientrato a scuola. «Per me potrebbe chiudersi qui la carriera scolastica – è quanto risposto dal preside - e di tutto sarà compito occuparsene eventualmente il futuro dirigente. Ho accordato alle insegnanti la richiesta di essere trasferite in altre classi. In questa scuola le sospensioni non sono state mai punitive, ma un momento di riflessione per le famiglie degli alunni coinvolti. Un modello che ha sempre funzionato e che ha portato a dei risultati concreti nei comportamenti. Rifarei tutto quanto, compreso intervenire mediaticamente sull’ultimo caso perché abbiamo ottenuto 40 ore settimanali per l’alunno e non più 11. Non credo però l’anno prossimo ci siano tutte queste ore».

