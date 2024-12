SANTA MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei, in una nota, esprime le sue condoglianze per la scomparsa del colonnello Antonio Dolgetta. “Intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro amico colonnello Antonio Dolgetta – dice il sindaco - cittadino esemplare, da sempre impegnato nella comunità con profondo senso civico e morale, lascia un'impronta indelebile nella memoria di chi lo ha conosciuto. Un uomo che ha vissuto sempre con passione e grinta ogni momento della sua esistenza, quando vestiva la divisa nell’esercito italiano e quando oramai in congedo, era partecipe attivo nelle cerimonie istituzionali di Civitavecchia e nella vita cittadina. Modello per le nuove generazioni, non si è risparmiato per insegnare e raccontare, sia nelle occasioni ufficiali che nella quotidianità, le esperienze e le emozioni attraverso la fotografia che lui tanto amava. Ricordo con grande affetto il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando con rispetto le opinioni del prossimo. La sua scomparsa rappresenta una sentita perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo. Le più sentite condoglianze giungano alla famiglia”