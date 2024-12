FIUMICINO - La città si prepara a festeggiare il suo patrono e «il Comune di Fiumicino è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare alla celebrazione in onore di S. Ippolito Martire, Patrono della Città, che si terrà il prossimo sabato 5 ottobre alla presenza del sindaco Mario Baccini e delle autorità civili e religiose.

Il rito sarà officiato da Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto S. Rufina».

Il programma delle celebrazionzi prevede la tradizionale processione alle ore 17.00, che partirà dal sagrato della Parrocchia S. Maria della Divina Provvidenza in via della Scafa, accompagnata dalla Banda Musicale della Pro Loco di Fiumicino.

Il corteo, che trasporterà come da tradizione le reliquie del Santo, percorrerà Via Redipuglia per giungere all’area verde all’angolo con Via Val D’Astico, nei pressi della Basilica paleocristiana di S. Ippolito, dove sarà celebrata la Santa Messa.

«La celebrazione di San Ippolito Martire, nostro Patrono, è un momento di grande significato spirituale e comunitario per tutta la città. È un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e coesione, radicata nei valori della nostra tradizione e della fede cristiana.

Ringrazio le autorità religiose, Monsignor Gianrico Ruzza, e tutte le associazioni locali che contribuiscono ogni anno a rendere questa giornata speciale».