ALLUMIERE - Le aziende agricole di Allumiere "Fratelli Lazzari" e "Angelo Corvi", due delle principali realtà allevatoriali di Allumiere, si sono distinte alla Mostra Nazionale della Razza Maremmana promossa da Anabic e tenutasi ad Aprilia.

Questa prestigiosa Mostra Nazionale della razza Maremmana, giunta alla sua 22^ edizione, è il consuento appuntamento organizzato da Anabic, la principale associazione di rappresentanza degli Allevatori Nazionali Bovini da Carne, nata nel 1961, con lo scopo di promuovere un percorso di miglioramento genetico, capace di esaltare le caratteristiche peculiari delle razze bovine italiane. In questa manifestazione si è registrata la partecipazione di circa 30 soggetti selezionati dagli esperti di razza.

Questa mostra dei migliori soggetti si è inserita nell'ambito della 37^ edizione della "Fiera Agricola di Campoverde", che ha preso il via lo scorso 25 aprile e terminerà oggi primo maggio. Sabato la giornata è stata dedicata alla premiazione dei soggetti partecipanti, suddivisi per generi e categorie di età.

Anche quest'anno, tra i presenti, hanno partecipato due delle principali realtà allevatoriali di Allumiere, le quali si sono distinte tra le numerose aziende partecipanti, ottenendo importanti premi e riconoscimenti.

Per la categoria "Torelli 13 mesi" l'azienda agricola F.lli Lazzari di Allumiere ha fatto un pieno di podi: si è classificata, con i suoi tre soggetti partecipanti, al 1 posto con "Poseidone", 3 posto con "Partigiano", ottenendo inoltre il premio di campione assoluto maschi junior con "Poseidone", già primo classificato di categoria.

L'azienda, alla prima partecipazione alla mostra, rappresentata da Domenico Lazzari, si è detta "soddisfatta ed orgogliosa dei risultati ottenuti". Per la categoria "Femmine junior" l'azienda agricola Angelo Corvi di Allumiere ha ottenuto, con i quattro soggetti partecipanti, il 1° posto con "Pallina", 3° posto con "Penelope" e 4° posto. Per l'azienda di Angelo Corvi questo è l'ennesimo successo in un percorso di crescita: Corvi ha iniziato con la prima partecipazione con soggetti maschi alla mostra tenutasi a Braccagni (Gr) nel 2018, a soli 32 anni; nel 2021, a 35 anni, durante Umbra Fiere, a Bastia Umbra, ha ottenuto un riconoscimento, tra gli altri, come "Giovane Allevatore", distintosi per punteggio dei propri capi di razza maremmana.

Dell'azienda Corvi si ricorda anche l'esordio nel 2021 al performance test, prova di accesso al centro genetico e preparazione all'asta annuale del torelli di razza, con "Massiccio".

"Questi successi - spiega la vicesindaca di Allumiere, Marta Stampella - testimoniano la passione per la tradizione e per i nostri territori, ingredienti alla base della dedizione delle giovani eccellenze allumeriasche".

