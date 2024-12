SANTA MARINELLA - ll Sindaco Pietro Tidei torna a ribadire la totale e assoluta ottima qualità delle acque marine del litorale che risultano tutte balneabili.

“Siamo di nuovo a ribadire con fermezza - ha dichiarato il Sindaco - che i dati ufficiali circa la balneabilità delle acque del mare di Santa Marinella e Santa Severa sono eccellenti, così come dimostrato dai dati pubblicati dal Ministero della Salute e consultabili da tutti i cittadini sul portale acque. Ho già pubblicato anche sulla mia pagina Facebook e su quella del Comune questi parametri che, in diversi punti di prelievo dislocati lungo tutta la costa, danno appunto risultati eccellenti e in due specifici casi, buoni e sufficiente. Abbiamo dato mandato ai nostri legali di querelare tutti coloro che seguitano ad infangare senza motivo il nome di Santa Marinella, poiché è assolutamente vergognoso e del tutto infondato quanto asserito da diverse associazioni, sulla stampa locale negli ultimi giorni. Santa Marinella e Santa Severa hanno un mare invidiabile, sotto ogni punto di vista. Rispetto allo scorso anno abbiamo ricevuto oltretutto due nuovi punti di campionamento catalogati come eccellenti a dimostrazione che il nostro mare è pulito e in ottima salute, così come si evince dalle tante presenze di villeggianti e turisti che affollano le nostre spiagge”. “Il nostro sistema di depurazione - ha concluso il Sindaco - è ottimale e ci permette di ottemperare a tutti i parametri di qualità. Non permetteremo ulteriori danni di immagine che sanno molto di politica considerando che i dati ufficiali smentiscono queste associazioni, le quali, ribadisco, stanno creando un danno di immagine al turismo e al settore balneare e commerciale della città. Di contro, invito tutti a trascorrere le vacanze e le giornate estive a Santa Severa e Santa Marinella e godere del nostro bellissimo e mare”.

© riproduzione riservata