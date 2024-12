TARQUINIA - «Lavori sull’A12 e chiusura della rampa per Tarquinia, itinerario alternativo allo svincolo di Monte Romano. Lo fanno sapere dalla Società autostrada tirrenica.

«Per consentire l’esecuzione di manutenzione ordinaria della pavimentazione si rende necessario chiudere al traffico l’uscita per “Tarquinia” ubicata lungo la Carreggiata Nord del tratto autostradale indicato in epigrafe, dalle 9 alle 20 del giorno 22 dicembre 2023. Gli utenti che debbono raggiungere il centro abitato di Tarquinia possono uscire al precedente svincolo autostradale di “Monte Romano”, ubicato al km 70+600 circa, e percorrere it seguente itinerario alternativo: uscire dalla rotatoria dello svincolo di “Monte Romano” ed immettersi nella SS1 Bis, seguendo le indicazioni per: “Autostrada A1, Monte Romano, Vetralla, Viterbo, Orte; percorrere la SS1 Bis e, al Km 3+450 circa, svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per “Tarquinia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA