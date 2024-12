SANTA MARINELLA - La lista civica "Io Amo Santa Marinella" chiede all'amministrazione comunale aggiornamenti chiari e precisi sui tempi di consegna della scuola Centro.

“I ritardi accumulati e le possibili ulteriori proroghe destano preoccupazione tra le famiglie coinvolte – dice Stefano Marino - che meritano risposte certe e puntuali. Non intendiamo alimentare alcuna polemica politica, ma è fondamentale, se il cronoprogramma non verrà rispettato, che l'amministrazione comunale fornisca spiegazioni dettagliate sui motivi dei ritardi. Inoltre, chiediamo che venga garantito il servizio di scuolabus gratuito per tutte le famiglie che, a causa di questi ritardi, sono state costrette a trasferire i propri figli in altre scuole. L'importanza dell'opera e la sicurezza degli edifici scolastici non sono in discussione. Ciò che chiediamo è trasparenza e un impegno concreto per garantire il diritto all'istruzione, specialmente in un momento così delicato per la nostra comunità. Stiamo parlando di fondi pubblici, e pertanto riteniamo che rispondere alle domande dei cittadini sia il minimo che una buona amministrazione possa fare”.

