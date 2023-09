FIUMICINO- «Premesso che la Soc. Terna Rete Italia SpA ha fatto richiesta di apertura per la sostituzione del cavo dell’elettrodotto 150kv per il tratto ‘da CP Porto a CP Fiumicino’ (via Lago di Traiano, via Coccia Di Morto, via Portuense, Canale navigabile, via del Faro); dall’Assessorato ai lavori pubblici sono stati autorizzati i lavori di apertura cavo stradale per tutto il tratto interessato». Lo comunica l’Assessorato ai lavori pubblici de comune di Fiumicino.

«Per questo è stata deliberata una disciplina di traffico provvisoria per la chiusura al transito del tratto di viale Lago di Traiano tra lo svincolo del Corridoio C5 che immette su viale Lago di Traiano e l’intersezione con via Portuense, che dal 23 settembre 2023 si protrarrà fino al 06 ottobre 2023. Vista la necessità e la pubblica utilità di effettuare i lavori; considerato che per consentire i predetti lavori si rende necessaria un’idonea disciplina di traffico provvisoria per il periodo dei lavori come segue dal 23 settembre 2023 al 06 ottobre 2023: preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h; divieto di sosta/fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori; apposizione della segnaletica di chiusura sullo svincolo che dal corridoio C5 immette su viale Lago di Traiano con indicazione di svolta obbligata a sinistra; apposizione della segnaletica di chiusura sull’intersezione di viale Lago di Traiano per i veicoli provenienti da via Portuense; apposizione di lumini per il segnalamento notturno”.