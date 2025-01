MONTALTO - I consiglieri di opposizione del Comune di Montalto di Castro, Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia, Angelo Di Giorgio intervengono sulla questione dei lavori per i grandi impianti fotovoltaici.

«Ancora una volta rimaniamo sconcertati dall'approssimazione ed inadeguatezza della nostra sindaca e dell'intera giunta di Montalto di Castro - affermano - Abbiamo letto con incredulità le sue dichiarazioni in merito ai lavori delle ditte impegnate nella realizzazione dei grandi impianti fotovoltaici. "Hanno devastato questo territorio", "Dobbiamo stare sopra le ditte come avvoltoi" queste alcune frasi attribuite alla sindaca Socciarelli. Ma la sindaca e la sua giunta si sono accorti che hanno la responsabilità di guidare e governare questo paese oramai da due anni e mezzo? Possibile che ancora dobbiamo sorbirci la favoletta che la colpa è sempre di qualcun altro? Quando non ha giustificazioni o testi preparati da leggere ecco che come da copione si gioca la carta dello scarica barile e della povera vittima. "Non so, non ho visto, se c'ero dormivo" come recita il titolo di un'opera teatrale».

«La verità - proseguono i consiglieri d’opposizione Benni, Brizi, Corniglia e Di Giorgio - è che con questa intervista ammette tutta la sua incapacità nel dirigere il nostro Comune e farebbe cosa assai gradita se finalmente liberasse la sedia che occupa. I lavori al Quartuccio come dice lei stessa sono iniziati a settembre 2023, possibile che in tutto questo tempo nonostante proteste, interrogazioni, comitati, lettere, pec non abbia trovato il modo di far valere la sua autorità di sindaca? Che non ci sia mai stato il modo di emettere ordinanze per bloccare i lavori? Che non ci sia stata la possibilità di portare a termine le vigilanze sugli impianti? Sappiamo che le sono state inviate tante segnalazioni con documentazione fotografica dettagliata, possibile che nessuno abbia fatto niente? Perché non fu adottata la delibera che avevamo proposto noi in consiglio comunale che impegnava la giunta a predisporre ricorsi al Tar? Adesso si lamentano pubblicamente dei disagi, come se non avessero responsabiltà, con l'aggravante di non condividere o pubblicizzare alcuna decisione in merito. Stiamo ancora aspettando la prima assemblea cittadina al riguardo, un'altra delle tante promesse non mantenute. Eppure il tempo per farsi fotografare alle feste lo trova, veda di ritagliarselo anche per far rispettare Montalto e Pescia. E' inaccettabile leggere come il primo cittadino alzi bandiera bianca di fronte ai problemi. I problemi vanno risolti altrimenti se non ne è in grado se ne vada».

©RIPRODUZIONE RISERVATA