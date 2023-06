FIUMICINO - Procedono i lavori di demolizione del viadotto di via dell’Aeroporto, per quelli che saranno due anni di interventi che porteranno alla sua completa ricostruzione.

Come da cronoprogramma, si sta ora procedendo alla risistemazione della carreggiata in direzione Ostia per rafforzarla e consentire così il transito in sicurezza di tutti i veicoli, anche i mezzi pesanti. Questi interventi propedeutici, tra i quali rientrano l’asfaltatura, la nuova segnaletica e la sistemazione dei guardrail, sono necessari, come comunicava Anas, «al fine di garantire la percorribilità con doppio senso di marcia, della carreggiata in direzione Ostia che sarà interessata, a partire dal 18 aprile, da lavori di riqualificazione del piano viabile e delle barriere di sicurezza. A esito di tali lavori, della durata di circa 2 mesi, si procederà alla demolizione dell’impalcato opposto in direzione Aeroporto».

Siamo, quindi, ancora nel corso della prima fase dei lavori, alla quale ne seguirà una seconda in cui gli interventi di demolizione e, successivamente di ricostruzione, riguarderanno la carreggiata in direzione aeroporto, che sarà chiusa al traffico.

Nel corso di questa seconda fase la carreggiata in direzione Ostia rimarrà aperta alla circolazione, ma sarà percorribile con il doppio senso di marcia.

Da ultimo, una volta ricostruita completamente la carreggiata in direzione aeroporto, questa verrà riaperta mentre sarà chiusa quella in direzione Ostia, per consentire la sua demolizione e ricostruzione.

Nel frattempo, la situazione traffico non è delle migliori: all’ora di punta, specialmente nel tardo pomeriggio tra le 17 e le 20, gli automobilisti si ritrovano bloccati in ingorghi chilometrici a causa del doppio senso di marcia. Ma come ribadito dall’Anas «le ripercussioni sulla viabilità locale sono inevitabili, ma la messa in sicurezza del viadotto non è più rimandabile».