SANTA MARINELLA - A Santa Severa sarà attivato un ufficio mobile provvisorio di Poste Italiane. Ad annunciarlo è il sindaco Pietro Tidei che ha chiesto e ottenuto dall’azienda una sede mobile nella frazione del Comune, per garantire la continuità dei servizi al cittadino. Dopo la chiusura degli uffici di via della Monacella per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ammodernamento e il conseguente rischio di disagio per gli abitanti di doversi recare fino all’ufficio centrale di Santa Marinella, il primo cittadino ha contattato immediatamente la dirigenza di Poste Italiane affinché si adoperasse per una soluzione suppletiva.

“La chiusura di un servizio pubblico così utile mette in difficoltà i cittadini, soprattutto chi non è munito di auto o le persone anziane – dice Tidei - per questo motivo ho proposto a Poste Italiane di allestire un truck o un container, che possa consentire il proseguimento dei servizi offerti dall’ufficio postale. L’amministrazione comunale risponde prontamente alle esigenze dei concittadini, adoperandosi perché non subiscano i temuti disagi dei lavori di ristrutturazione. Domani, con i tecnici di Poste Italiane, effettueremo il sopralluogo per la collocazione della sede mobile, così che non si interrompa oltremodo l’attività dell’ufficio”. Il sindaco Tidei informa inoltre che Poste Italiane si è resa disponibile a ampliare le prestazioni della futura nuova sede di Santa Severa. Sarà infatti possibile accedere ai servizi a anagrafici, senza doversi recare nella sede del Lungomare Marconi.

“Si tratta di un’importante novità – conclude Tidei - pensata per i residenti e per tutti coloro che necessitano dei certificati emessi dagli uffici dell’anagrafe. Presso la nuova sede dell’ufficio postale potranno richiedere certificati di nascita, di residenza e altri, senza allontanarsi da Santa Severa”.

