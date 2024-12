SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale, nell’intento di coinvolgere la cittadinanza nelle opere che sono in corso di realizzazione sul territorio, ha deciso di effettuare incontri multipli con i cittadini. In una nota il Comune avverte “la popolazione interessata dai lavori di realizzazione della fognatura in località Perazzeta e vie traverse, che martedì prossimo alle 16 presso l’aula consiliare si terrà un incontro con la società Acea Ato 2, per informare e dare delucidazioni in merito alle procedure di esproprio dei terreni interessati». «Nessuno ha dimenticato il quartiere di Perazzeta – dice nella nota il sindaco - da tempo sottoposta da opere di intervento sulla rete idrica e fognaria, che prevedono il potenziamento della raccolta e smaltimento delle acque nere. Si deve proprio all’esecuzione dei lavori in atto, il fatto che la strada non sia in condizioni ottimali. In questo momento, Perazzeta è un cantiere aperto e i disagi che qualcuno ha segnalato non sono attribuibili al maltempo dei giorni scorsi e solo a lavori ultimati, verranno ripristinate le strade del quartiere, sostituiti e installati nuovi punti luminosi, creato un canale di scolo dell’acqua piovana direttamente collegato al fosso e l’intero quartiere si presenterà in perfette condizioni. Una zona che è oramai molto abitata e che da zona rurale si è trasformato in poco tempo in un centro residenziale, con esigenze nuove di viabilità e urbanizzazione. Nonostante il forte temporale dello scorso ottobre, non sono stati evidenziati grandi disagi e danni sull’intero territorio comunale. La macchina comunale ha risposto prontamente e tutto è tornato alla normalità nel giro di poche ore nonostante i forti rovesci registrati in tutto il comprensorio. Laddove sono stati segnalati allagamenti gli operai del Comune, della Santa Marinella Servizi e di Acea, con i volontari della Protezione civile, sono intervenuti tempestivamente ripulendo la strada allagata. Dunque, mi auguro che tutti i residenti del quartiere Perazzeta intervengano all’incontro».