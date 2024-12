TOLFA - "Come sapevamo il rientro a scuola per i nostri bambini e insegnanti non sarebbe stato dei migliori quest'anno". Comincia così il comunicato del gruppo consigliare del PD. I consiglieri di opposizione lamentano disagi e problemi per insegnanti, alunni e genitori.

"Sapevamo dei lavori da fare dentro l'edificio scolastico, lavori che sono partiti anche con un certo ritardo - scrivono dal gruppo si opposizione '

Quello che non sapevamo, ma che in qualche misura ormai ci aspettavamo, che ci sarebbero stati ulteriori problemi per le famiglie e i bambini, date dalla solita approssimazione e mancanza di lungimiranza. A partire dal primo giorno di scuola, i genitori non erano stati informati neppure a quale entrata dovessero portare i loro figli. Sia i genitori che i lavoratori della mensa, ad oggi, non sanno dove, come e quando il servizio avrà inizio. I bambini non avranno un luogo atto a sostituire la palestra per fare attività motoria. La biblioteca della scuola, curata e allestita negli anni grazie a un progetto della Maestra Michela Bentivoglio, non sarà fruibile per i nostri piccoli alunni: la maestra è stata, infatti, trasferita nel plesso di Allumiere per mancanza di un'aula adatta. I genitori intanto stanno raccogliendo firme per chiedere il ripristino della biblioteca. Queste sono alcune delle problematiche ad appena una settimana di scuola.

Posto che i lavori andavano fatti, era altrettanto doveroso immaginare e progettare delle soluzioni che prevedessero un sereno anno scolastico per bambini, famiglie e insegnanti. Nei prossimi giorni mi recherò presso la Scuola per rendermi conto di come effettivamente stanno le cose. Sembra infatti che i lavori siano fermi al momento. Sono stati rispettati i tempi contrattuali?

Chiederemo nelle sedi opportune.

Intanto chiediamo alla Sindaca di convocare una riunione pubblica in cui dare risposte alle numerose domande dei genitori".

Pronta la risposta della sindaca Stefania Bentivoglio e della maggioranza che rispedisce al mittente il j'accuse dell'opposizione.

"Ancora una volta la minoranza cerca di speculare e fare la solita demagogia su attività per le quali l'amministrazione comunale sta portando avanti progetti molto importanti e che apporteranno benefici e miglioramenti a tutta la comunità scolastica di Tolfa - spiegamo la sindaca e gli altri membri della maggioranza - si tratta di investimenti importanti che è il caso di ricordare per far capire quanto si sta effettivamente facendo per le scuole: adeguamento sismico per la scuola elementare per un importo pari a 3,4 milioni di euro; messa in sicurezza della Palestra della scuola elementare per un importo pari a 500 mila euro; costruzione di una mensa e di una nuova struttura per l'infanzia a Santa Severa per un importo di circa 1 milione di euro. I lavori sono partiti nei tempi previsti, la loro complessità e articolazione richiede sicuramente sacrifici per gli alunni, per gli insegnanti e il corpo non docenti così come per le famiglie ma con dei benefici e delle sicurezze future che auspichiamo per tutte le scuole. Tutto si è delineato negli incontri che abbiamo avuto con la dirigenza scolastica ed è normale che a fronte di una entità così importante di lavori possano esserci sacrifici e restrizioni per molte delle quali si sono già trovate risposte: spostamento della segreteria con annessi cablaggi, rete internet, telefoniche, logistica; compartimentazione e installazione di tramezzature nei locali dell'infanzia e della scuola primaria per garantire spazi ad alunni con necessità specifiche di fragilità; spostamento delle lavagne LIM; per le altre che si sono verificate si stanno cercando soluzioni. Sulla mensa si è attivata una procedura che porterà sui piatti dei nostri bambini prodotti biologici grazie ad una gara coordinata da Città Metropolitana di Roma che sta affidando per tre anni il servizio ad una società del settore e la stessa partirà il giorno 1 ottobre come da calendario". La sindaca Bentivoglio e gli altri dell'amministrazione comunale poi concludono: "La minoranza fa solo chiacchiere, invece di lavorare per il bene comune come stiamo facendo portando a Tolfa e nelle scuole importanti investimenti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA