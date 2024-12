Lavori di riqualificazione della pavimentazione a piazza della Rocca: attenzione alle modifiche riguardanti la viabilità nella piazza interessata dall’intervento, nelle vie e nelle piazze limitrofe. I lavori procederanno per fasi, ognuna delle quali richiederà dei provvedimenti al traffico compatibili con l’avanzare del cantiere.

A partire dalle ore 7 del 27 novembre e fino al termine dei lavori, saranno adottate le seguenti disposizioni (ordinanza lavori pubblici n. 852 del 23-11-2023): piazza della Rocca, sul lato opposto della Rocca Albornoz l’istituzione del senso unico nel tratto compreso tra via Matteotti e via Amendola con divieto di accesso da via Amendola e divieto di sosta con rimozione coattiva dei veicoli sul lato destro a salire da Via Amendola direzione via Matteotti (limitatamente all’area indicata da apposita segnaletica); via Amendola: istituzione del senso unico in direzione piazza della Rocca - piazza S. Faustino, con divieto di accesso da piazza S. Faustino e divieto di sosta con rimozione coattiva dei veicoli nel lato sinistro a scendere verso piazza S. Faustino (limitatamente all’area indicata da apposita segnaletica); via della Cava e via Chiodaroli: istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra su Piazza della Rocca all'intersezione con entrambe le vie; via della Pettinara: istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra su Via Amendola all'intersezione con Via della Pettinara; piazza della Rocca (inversione di marcia: istituzione del divieto di transito.

La segnaletica relativa a tali disposizioni sarà posizionata sul posto, a cura e spese della ditta appaltatrice, almeno 48 ore prima dell'intervento. Si raccomanda a tutti gli interessati di prestare la massima attenzione e di rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite.

