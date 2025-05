CERVETERI - L’area acquisita dal Comune al centro dell’incontro con i residenti del Sasso. Uno spazio verde pubblico «da poter vivere insieme», ha commentato il primo cittadino Elena Gubetti al margine dell’incontro che ha parlato di «un luogo dove socializzare, fare sport e trascorrere del tempo all’aria aperta».

«Insieme, in maniera condivisa con i cittadini, lavoreremo per rendere questo luogo uno spazio accessibile, inclusivo, destinato a tutte le fasce d’età, polivalente, dove poter organizzare eventi, appuntamenti culturali e attività per la comunità», ha proseguito il sindaco che ha ripercorso la storia del campo della frazione: «In passato quell’area rappresentava già un punto di aggregazione. Abbiamo tentato più volte di acquisirla anche tramite donazione, ma ciò non è stato possibile. Per questo abbiamo avviato l’intero iter per l’acquisto: dopo i frazionamenti, una valutazione OMI, una perizia giurata e l’individuazione delle risorse necessarie, siamo riusciti a concludere l’iter e oggi quell’ettaro di terra è finalmente patrimonio di tutti». «Ora che il Comune è diventato a tutti gli effetti proprietario dell’area – ha concluso – l’obiettivo è renderla uno spazio fruibile da tutta la cittadinanza, non solo del Sasso, ma anche delle frazioni e del territorio circostante queste le richieste che abbiamo raccolto durante l'incontro pubblico». Durante l’incontro sono stati illustrati anche altri interventi. Tra questi c’è sicuramente quello legato al cimitero della frazione. «Sono infatti in fase di studio e progettazione gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione complessiva dell’intera struttura - ha spiegato il primo cittadino - con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a un luogo di grande valore per la comunità, a breve verrà consegnata la perizia geologica che ci consentirà di procedere».

