BARBARANO ROMANO – Domenica mattina, nel corso di una breve ma suggestiva cerimonia, l’Associazione Ruben Ciarlanti ha donato un nuovo defibrillatore all’amministrazione comunale di Barbarano Romano.

Il presidente dell’associazione, dopo che un buon numero di cittadini ha frequentato il corso per un corretto utilizzo dell’attrezzatura sanitaria, ha consegnato nelle mani del sindaco Rinaldo Marchesi un nuovo defibrillatore che è stato posizionato all’entrata del centro storico di Barbarano Romano, uno tra i posti più frequentati del paese. Il presidente ha ringraziato il sindaco Marchesi e l’Assessore Alessandra Campari per la sensibilità da subito dimostrata nei confronti della campagna di sensibilizzazione per l’installazione dei defibrillatori; una mission che l’associazione sta portando avanti sin dal suo avvio; in poco più di tre mesi sono stati installati ben 7 defibrillatori e formato quasi cento persone. Alla cerimonia erano presenti molti cittadini della comunità barbaranese a testimonianza della comprensione e dell’importanza della tematica. Il sindaco Marchesi ha auspicato che, sempre con la collaborazione dell’Associazione Ruben Ciarlanti, con l’installazione di altri due defibrillatori, il paese possa diventare presto un “paese cardioprotetto”. In chiusura della cerimonia, il presidente dell’Associazione, Francesco Ciarlanti, ha informato che è sempre più crescente il numero di richieste per lo svolgimento dei corsi e dell’installazione dei defibrillatori in molte zone della nostra provincia e che l’associazione si prodigherà al massimo per andare incontro alle richieste, ciò a testimonianza della bontà degli obiettivi dell’associazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA