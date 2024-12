CIVITAVECCHIA – Il mondo della musica e quello dell’associazionismo cittadino, in particolare l’associazione musicale Amilcare Ponchielli e l’oratorio dei Salesiani di via Buonarroti, piangono la scomparsa di Alessandro Cangani. Aveva solo 48 anni e non è riuscito a vincere la battaglia contro un brutto male. Stamattina se n’è andato e sui social si sono moltiplicati i messaggi di affetto, di cordoglio, accompagnati dai ricordi legati ad un ragazzo d’oro. Cangani, vice direttore della banda comunale Ponchielli e direttore della Junior Band, era un insegnante di musica ed un educatore. «Il suo ultimo pensiero è stato per i ragazzi della banda, per i suoi ragazzi – ricordano dalla Ponchielli - qualche giorno fa siamo andati all'hospice a suonare e lui ci ha diretto per l'ultima volta con la sua bacchetta. Caro Alessandro quel ricordo vivrà sempre in noi come tu vivrai in ogni nota che i tuoi ragazzi suoneranno e come eri solito dire tu: nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Ciao Alessandro».

La simpatia, le battute, le risate e le strigliate bonarie risuonano anche nel cortile dell’oratorio dei salesiani, quello che per anni è stato la sua seconda casa, dove ha costruito amicizie profonde ed ha lasciato un segno in molti ragazzi.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa della Sacra Famiglia (Salesiani).