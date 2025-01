CERVETERI – In città arrivano gli “Onconauti”. Sarà la farmacia comunale numero 6 ad ospitare, dalla prossima settimana, l’associazione che si occupa dei pazienti oncologici e dei loro familiari offrendo percorsi di riabilitazione oncologica integrata.

«Il loro arrivo – dichiara Francesca Appetiti, assessore alla Sanità di Cerveteri - rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio. Offrire servizi di riabilitazione oncologica integrata direttamente in città significa garantire ai pazienti e ai loro caregiver un supporto fondamentale vicino a casa. È essenziale affiancare alle cure mediche attività che possano alleviare il carico fisico e psicologico della malattia. Gli Onconauti, con la loro équipe multidisciplinare, sono una risorsa preziosa che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici della nostra comunità». Il servizio sarà inaugurato il 22 gennaio nella nuova sede di via Fontana Morella 84.

I pazienti potranno usufruire gratuitamente di varie attività (c’è da pagare però una quota associativa annuale di 30 euro), tra cui le visite con medici specializzati in oncologia integrata, programmi di nutrizione personalizzata, sessioni di agopuntura e yoga, sostegno psicologico e attività fisica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA