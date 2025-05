ALLUMIERE - “Allumiere, il grande assente: l’assessore ai lavori pubblici sparito tra le deleghe e i silenzi”. Si apre così il comunicato del gruppo Fratelli d’Italia di Allumiere che criticano la maggioranza che si “Affanna a produrre lettere, comunicazioni e “epistolari” indirizzati a Città Metropolitana di Roma, invece l’unica voce che non si sente ( e che invece dovrebbe farsi sentire forte e chiara) è quella dell’assessore ai lavori pubblici”.

Fratelli d’Italia scrive poi: “Negli ultimi giorni, il Comune di Allumiere ha dato grande enfasi a un carteggio unilaterale che racconta, con toni quasi drammatici, l’impegno costante dell’amministrazione e il silenzio degli enti sovracomunali. Ma la domanda sorge spontanea: stanno forse sbagliando destinatario? Magari sarebbe più opportuno inviare queste comunicazioni agli stessi indirizzi usati per gli inviti ufficiali, come accaduto in occasione del Palio 2024. Allora, sì, qualcuno rispose. E si presentò anche in fascia tricolore. In tutta questa operazione d’immagine, però, salta agli occhi un’assenza clamorosa: quella dell’assessore competente. Né una firma, né una dichiarazione, né una presa in carico reale delle problematiche che quotidianamente affliggono il territorio. Eppure l’assessore ai lavori pubblici esiste, eccome. Anzi, gode della piena fiducia del Sindaco, che gli ha conferito anche ulteriori deleghe nel corso del mandato. Ma a giudicare dallo stato del paese, viene da chiedersi se sia davvero consapevole della situazione. Percorre mai la Braccianese Claudia? Se sì, non può non aver notato il restringimento pericoloso della carreggiata. Passa per il “ponte de la botte”? Difficile crederlo, visto che parte del Faggeto si sta riversando sulla strada. È al corrente delle proteste di Cotral, costretta a manovre complicate e pericolose nei giorni di mercato a causa delle condizioni della viabilità urbana? E che dire dell’area dell’ex Bocciodromo, di via delle Grotte, della frana di via Klitsche, o della viabilità rurale – da Monte Sant’Angelo a La Cava – ridotta a un colabrodo? Tutte queste realtà sembrano sfuggire all’attenzione dell’assessore, che forse considera l’ordinaria amministrazione un fastidio rispetto ai suoi più ambiziosi progetti o, peggio, alle manovre politiche dietro le quinte. C’è chi dice che sia troppo impegnato a saltare da un gruppo all’altro, in cerca di un’identità politica che non trova coerenza nelle azioni concrete. La verità è che ad Allumiere manca una guida politica forte per i lavori pubblici, e il paese ne sta pagando il prezzo. Il Circolo Fratelli d’Italia Allumiere continuerà a denunciare le inefficienze, a vigilare e a proporre. Perché la buona amministrazione non si scrive in lettere, si dimostra con i fati”.

