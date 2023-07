CANINO – «Per l’Italia dell’agroalimentare e per il territorio della Tuscia la pubblicazione in gazzetta ufficiale europea con la richiesta di registrazione fra i marchi Igp dell’asparago verde di Canino è un bellissimo riconoscimento per il lavoro svolto in questi mesi dall’Italia». Lo annuncia il vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni.

«La soddisfazione è doppia sia perché l’Italia potrà vantare un altro prodotto di unicità e di assoluta qualità sia perché l’iter amministrativo per il riconoscimenti Igp fu avviato da me quando ero sottosegretario e oggi, quella domanda, trova una risposta positiva e attesa da tempo.

Si tratta di un riconoscimento importante per questo prodotto della Tuscia, che vanta una storia e una tradizione orticola importante e sono certo, che con questo riconoscimento, potranno nascere nuove opportunità commerciali, turistiche ed enogastronomiche che saranno un volano per le economia interna che potrà far conoscere un’altra eccellenza nata e prodotta dal territorio laziale», conclude.