VITORCHIANO - Saranno avviate nei prossimo giorni le attività per lo spostamento dell’area di sgambatura per cani in località Pallone. «L’area "Dolly Dog", inaugurata nel dicembre del 2017 - spiegano dal palazzo comunale -, si sposterà da via Gran Paradiso per essere posizionata nella vicina via Monti della Maiella, ovviamente sempre in località Pallone».

In vista degli interventi appena citati «informiamo che per alcuni giorni l’area di sgambatura in località Pallone non sarà fruibile (resterà comunque utilizzabile l’area presente in località Sodarella). Occorrerà quindi attendere - proseguono dal Comune - pochi giorni per poter nuovamente permettere ai nostri amici a quattro zampe di avere uno spazio dedicato per correre in sicurezza in località Pallone».

«Cogliamo inoltre l’occasione - aggiunge l’amministrazione comunale - per anticipare che nei prossimi mesi sarà nuovamente organizzato un nuovo “Microchip Day", giornata in cui i proprietari di un cane potranno fargli applicare gratuitamente il microchip obbligatorio per legge. Ricordiamo infine che lo spostamento dell’area, che comunque permetterà a tutti gli amanti dei nostri amici a 4zampe di avere a disposizione un’area dedicata in località Pallone, si rende necessario per poter avviare i lavori di realizzazione, in seno al Pnrr, del nuovo complesso scolastico nell’area di via Gran Paradiso (attività che prevedrà anche che una nuova area attrezzata per i più piccoli limitrofa al parcheggio esistente), un’opera che permetterà a Vitorchiano di dotarsi anche di un nido comunale nonché rivedere e potenziare l’intera logistica scolastica sul territorio», conclude l’amministrazione.

