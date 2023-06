TOLFA - L’antico Convento Cappuccini di Tolfa è ormai un’altra delle già molte attrattive del paese collinare.

Ora che il restauro, iniziato diversi anni fa (dopo che un pool di investitori norvegesi vinse il bando comunale), è praticamente ultimato il complesso è ormai pronto a diventare centro per attività ricreative, turistiche, culturali che valorizzino l’enogastronomia e l’artigianato locale per finire con ospitalità per feste, eventi e convegni.

Da metà luglio, nei weekend, dovrebbe funzionare anche il ristorante.

Queste sono le intenzioni dichiarate della Tolfa Development, la società che lo gestisce.

Come quelle che già nelle scorse settimane hanno animato la struttura e le sue 22 stanze, sobriamente arredate, il suggestivo chiostro, la piccola biblioteca o la minuscola cappella. Trascorrere qualche giorno o anche solo una serata al Convento fa tornare indietro nel passato (fu costruito nel 1621) e permette di godere anche di una splendida vista del borgo e dei suoi dintorni.

Tutto questo si potrà fare sabato 24 giugno, in occasione del “Veg Summer Party”. Appuntamento alle 19 per assaggiare il menù proposto dallo chef Giuseppe Olivieri e i 4 calici di vino scelti dal sommelier Romolo Mellini, con il sottofondo musicale del dj set.

Costo della degustazione 34 euro. Importante: la prenotazione è obbligatoria (391-7906068).

