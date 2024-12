SANTA MARINELLA - «Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della società Bubbi contro il Comune di Santa Marinella e l'amministrazione ci fa sapere che è soddisfatta. Ci chiediamo però a che pro pagare l'onorario ad un legale per resistere in giudizio». Il consigliere d’opposizione Roberto Angeletti replica alle dichiarazioni del sindaco. «Delle due l’una: o non avevano capito di essere la controparte o il nutrito staff dell'ufficio comunicazione del sindaco recentemente rinforzato dal signor Angeloni si sta faticosamente arrampicando sugli specchi per imbellettare la realtà, realtà espressa dal Tar del Lazio nella sentenza 16159 del 6.9.2024: "... non esimerebbe il Comune dall’obbligo di porre immediatamente a gara la concessione (...) in quanto tale obbligo non è condizionato, come ritenuto dal Comune, all’esistenza di manifestazioni d’interesse da parte di terzi ma è assoluto in quanto conseguente alla necessaria disapplicazione delle norme interne che dispongono la proroga. Ora a breve il Tar del Lazio dovrà esprimersi nel merito, ed è probabile che ripeterà questo concetto mettendo in difficoltà gli attuali gestori che si erano fidati del sindaco, ma si sa che "fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA