Tradito dalle tracce di sangue lasciate sul luogo dell’ultimo furto, è stato arrestato un ladro seriale di origine rumena. L'operazione dei carabinieri della stazione di Vetralla è scattata dopo un furto avvenuto lo scorso settembre in un'abitazione di Strada Meccacioni.

In quell'occasione, i ladri si erano introdotti in casa forzando una persiana e manomettendo il sistema anti-effrazione della finestra, avevano messo a soqquadro l'intera abitazione. Avevano rubato orologi di valore, contanti, bracciali e una collana d'oro, per un valore totale di oltre 5 mila euro.

Il lavoro dei Carabinieri della Stazione di Vetralla è stato determinante. Durante un accurato sopralluogo sulla scena del crimine, i militari hanno rinvenuto tracce di sangue lasciate dai responsabili. L'analisi del Dna su queste tracce ha permesso di identificare senza ombra di dubbio un uomo rumeno di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Le indagini sono state supportate anche dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona e dalle testimonianze raccolte, che hanno permesso di costruire un quadro probatorio solido a suo carico.

L'uomo è ritenuto responsabile non solo di questo, ma anche di altri furti che hanno turbato la sicurezza dei cittadini della zona.

Su richiesta della Procura di Viterbo, il gip del Tribunale ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo scorso 17 dicembre, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato l'uomo, trasferendolo al carcere di Rebibbia, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.