LADISPOLI – Furto sventato a Ladispoli in via Ancona da Giuseppe Esposito, titolare di un’autofficina, che ha rincorso due ladri in fuga sorpresi a rubare in un appartamento. L'artigiano, volto noto in città, è riuscito a bloccarne uno prima dell'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Scene che non sono sfuggite naturalmente ai tanti automobilisti di passaggio in una delle vie più trafficate. «Non ci ho pensato più di tanto, ho visto quelle persone che conosco che stavano per essere derubate e ho rincorso i malviventi riuscendo a bloccarne uno». I carabinieri sono alla ricerca del complice che è riuscito a far perdere le sue tracce.