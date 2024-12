CERVETERI – Ancora un furto nella frazione di Campo di Mare, mentre il sindaco cambia linea sulla sicurezza e propone un incontro pubblico. Intanto, nonostante il sensibile aumento dei controlli delle forze dell’ordine, dopo le richieste di cittadini e comitati di zona, i ladri sono tornati a colpire nella notte. «Di sera intorno alle 19 in via delle Azalee – racconta il signor Alberto - ignoti sono entrati nella mia abitazione e l’hanno svuotata di qualunque cosa avesse valore. Ho scoperto il furto rientrando a casa dopo il weekend». Poi i soliti sospetti. «Negli ultimi tempi – prosegue la vittima - mi è capitato di vedere un furgone blu transitare o stare parcheggiato in vista della mia abitazione. In 20 anni che vivo qui, non mi era mai successo. Sono tempi difficili e non si sta mai abbastanza attenti». Anche i vicini di casa insistono su questo furgone di colore blu. «Lo avevo segnalato più volte mentre si aggirava per le strade di Campo di Mare e Cerenova. Aveva anche le tendine sul vetro laterale», è la testimonianza di Davide. I residenti, molto preoccupati, si rivolgono alle istituzioni locali affinché si attivino per installare impianti di videosorveglianza che possano almeno frenare le scorribande dei malviventi scatenati come non mai in questi mesi nelle frazioni cerveterane e anche a Ladispoli.

Dietrofront

Il primo cittadino etrusco nel frattempo, dopo aver minimizzato sui furti avvenuti nei mesi scorsi e disertato il sit in dei cittadini che chiedevano più sicurezza anche con una fiaccolata in strada, cambia strategia. Martedì prossimo a Marina di Cerveteri si terrà un confronto pubblico su questa tematica, con la partecipazione delle forze dell'ordine e «l'obiettivo di migliorare la collaborazione tra cittadini e istituzioni», precisa Elena Gubetti. «Il tema della sicurezza – ammette il sindaco - è diventato di giorno in giorno sempre più attuale: tocca tutti da vicino, ma le persone più in difficoltà, come sempre, sono le persone più fragili, anziane e spesso sole della nostra comunità. Obiettivo fornire suggerimenti e informazioni, grazie all’ausilio e alla professionalità delle forze dell'ordine su come difendersi dai reati contro la persona e il patrimonio, distinguere tra sicurezza reale e sicurezza percepita, stimolare l'importanza della collaborazione fra cittadini ed istituzioni». Durante il vertice dunque i rappresentanti di carabinieri e polizia illustreranno l’andamento delle azioni di presidio del territorio, parlando delle sinergie attivate, dei comportamenti corretti, degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Appuntamento fissato per martedì 20 febbraio alle 18 presso il centro polivalente di via Luni, mentre il prossimo si terrà a Valcanneto. «Ringrazio il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, il capitano Mattia Bologna, il commissario della Polizia di Stato di Ladispoli, Paolo Delli Colli e la nostra comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti per la disponibilità dimostrata».

