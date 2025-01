Ancora furti nella Tuscia ma questa volta i ladri non hanno fatto i conti con i carabinieri che li hanno costretti ad abbandonare la refurtiva.

Il tempestivo intervento dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ronciglione, infatti, ha consentito di sventare un furto che alcuni malviventi stavano perpetrando ai danni di un appartamento situato all’interno di un centro residenziale.

Il fatto è avvenuto venerdì scorso intorno alle 18,30 quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione della presenza di un’auto di grossa cilindrata che era transitata, più volte, in un’area poco illuminata di Ronciglione.

I militari, insieme alle pattuglie delle Stazioni di Sutri e Caprarola, si sono messi alla ricerca del veicolo percorrendo la strada che porta a Sutri e controllando le vie interne e le strade di accesso.

Giunti all’imbocco di una strada sterrata, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno notato una macchina ferma con il motore acceso. Messa in sicurezza l’area, hanno constatato che i malviventi, evidentemente sorpresi dal tempestivo intervento dei carabinieri, erano stati costretti a lasciare all’interno del veicolo la refurtiva e a dileguarsi nella campagna circostante.

I carabinieri hanno recuperato così il bottino: monili, borse griffate e liquori e alcuni attrezzi da scasso.

Durante lo stesso servizio, la Compagnia carabinieri di Ronciglione ha denunciato a piede libero una coppia di Roma, di origini straniere, per ricettazione in quanto trovata in possesso di superalcolici, cosmetici e alcuni capi di vestiario, nascosti all’interno del bagagliaio dell’auto su cui viaggiavano, che, come poi emerso dagli accertamenti, erano stati sottratti da un supermercato della zona.

In entrambi i casi, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Per i due è stata, inoltre, avanzata proposta per l’adozione del foglio di via obbligatorio.

“L’episodio - rimarcano dall’Arma - rappresenta un esempio della prontezza d’intervento dei carabinieri ed evidenzia, inoltre, l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione è stata determinante in quanto ha consentito di intervenire con tempestività, sventare il furto e di restituire la refurtiva alle vittime e, conseguentemente, di ristabilire la sicurezza pubblica nella comunità».