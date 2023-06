SANTA MARINELLA – Con l’avvento della stagione estiva, aumentano i reati in città. Da tempo ignoti topi d’appartamento, stanno prendendo di mira diversi garage. Alcuni inquilini, infatti, hanno denunciato il furto di biciclette elettriche che hanno un valore non indifferente. La collocazione sul territorio di una trentina di ulteriori telecamere, oltre a quelle esistenti, ha consentito di individuare alcuni autori dei furti. “La scorsa notte – dice il sindaco Tidei - grazie alle telecamere che questa amministrazione comunale sta facendo installare su tutto il territorio, è stato possibile risalire agli autori di due furti ai danni di due attività commerciali. Questo sta a significare che il controllo della città con sistemi di videosorveglianza intelligenti e sempre più all'avanguardia è necessario e risolutivo, e la strada intrapresa è quella giusta. Per quelli che invece credono che investire nella videosorveglianza siano soldi buttati, evidentemente alcuni di loro non hanno contezza di ciò che dicono o addirittura alcuni di essi potrebbero avere qualcosa da nascondere. Noi andiamo avanti su questa strada e continueremo ad investire sulla sicurezza della città e dei suoi cittadini. Ringraziamo le forze dell'ordine, ed in particolare i Carabinieri di Santa Marinella e Santa Severa, per il loro continuo, costante ed incessante lavoro di prevenzione e sicurezza che stanno svolgendo sul nostro territorio”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA