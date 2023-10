ALLUMIERE - TOLFA - Furti in collina: razzia nelle casette site nelle campagne di Allumiere e Tolfa.

Da un po' di tempo alcuni cittadini dei due comuni collinari stanno facendo i conti con i ladri che stanno colpendo in vari punti delle campagne allumierasche e in quelle di Tolfa portando via ferro, rame, tubature, attrezzi e inoltre stanno svuotando congelatori, cantine e anche pollai.

Ieri pomeriggio in una casetta in zona Farnesiana sono stati portati via alcuni contenitori di olio appena fatto con grande dolore dei famigliari: "Quest'anno le olive sono state poche - spiega la signora - e ci hanno portato via il poco olio che dopo tanto lavoro siamo riusciti a fare e gli attrezzi. Si sono portati via anche la damigiana del vino e la sega".

Molti cittadini derubati poi lamentano che questi indesiderati visitatori fanno anche molti danni: "Strappano tubi, rompono le porte o gli infissi, svuotano i congelatori, tagliano le recinzioni con il rischio di far fuggire gli animali".

Nei giorni scorsi sono stati rubati anche polli e conigli nelle campagne di Tolfa: sembra quasi strano ai giorni d'oggi, ma alcune famiglie lamentano furti di cibo e vino dalle cantine e dai congelatori .