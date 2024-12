La Tuscia “sotto assedio” dei ladri da qualche settimana. Alcuni furti sono andati a segno altri sono stati sventati, sta di fatto, però che la preoccupazione e l’indiganzione dei cittadini salgono. Alcuni nelle ultime ore hanno postato sui social video che mostrano i ladri in azione. In uno di questi filmati si vedono tre uomini, travisati e con arnesi in mano, salire su un’auto scura dopo essere stati disturbati da una coppia in auto. Uno dei ladri colpisce con un pugno questa vettura. A Tuscania venerdì una telecamera ha ripreso due persone mentre cercano di entrare in una casa in via Colonnello Antonio Varisco.

Sempre i ladri, intorno a mezzonotte hanno visitato un villetta. In un’altra hanno provato ad entrare intorno all’ora di cena ma all’interno i proprietari, insospettiti dai rumori, li hanno messi in fuga. Un tentativo di furto, lo stesso giorno, anche in via Varisco, sempre a Tuscania.

Ma in questi ultimi giorni si sono registrati furti anche a Vetralla, nella frazione di Tre Croci. E se le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, tra i cittadini c’è un tam tam e l’invito a stare in guardia. A Valentano una segnalazione parla di “ladri avvistati a Villa Fontane con un'Audi nera di grossa cilindrata. Li hanno visti armati di pistola. Fate attenzione e, se avvistate questa macchina, chiamate subito i carabinieri».