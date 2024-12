VITERBO – Ladri in azione la notte scorsa nell'abitazione del capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Daniele Sabatini. Dalle poche informazioni trapelate fino ad ora, pare che i coniugi Sabatini Sberna non fossero in casa al momento del colpo e che l'abbiano scoperto solamente al loro rientro.

Sul furto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo provinciale di Viterbo. Non si sa se i ladri siano riusciti a portare via qualcosa o se invece siano stati messi in fuga prima, in ogni caso non si conoscere ancora l'ammontare dell'eventuale refurtiva.

