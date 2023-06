Hanno tentato di scassinare un distributore automatico ma sono stati fermati dalla polizia. Così tre minorenni sono finiti nei guai. E’ accaduto l’altra notte quando la squadra volante è intervenuta in una piazza del centro in seguito alla segnalazione di un tentato furto in danno di un esercizio commerciale.

Una volta sul posto gli agenti hanno identificato i ragazzini italiani e hanno accertato che poco prima, con un accendino, avevano forato il vetro di protezione in plexiglas del distributore automatico esterno del negozio con l’intento di far cadere i prodotti in vendita nell’apposito cassetto cercando poi di asportare la merce con l’aiuto di un bastone in legno.

Il colpo non è andato a segno per l’intervento dei poliziotti che hanno denunciato due di loro per furto aggravato alla procura presso il tribunale dei minori di Roma, mentre il terzo, d’età sotto i 14 anni, è risultato non imputabile. I tre sono stati poi affidati ai rispettivi genitori.

Sono in corso le indagini per identificare una quarta persona che ha partecipato al tentato furto.