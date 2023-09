CIVITAVECCHIA – Mattinata movimentata in via Nenni, dove due donne con il vizio del furto sono entrate in azione incurante della presenza di numerose persone sul posto. Preso di mira un noto esercizio commerciale dove le signore, probabilmente di etnia rom, si sono introdotte con il chiaro intento di arraffare merce e soldi. Stando a quanto raccontato da alcuni clienti, ci sarebbero anche riuscite, ma determinante è stata la reazione dei presenti che avrebbero tentato di bloccare in ogni modo le ladre aiutandosi con i carrelli utilizzati per fare la spesa. Tutto inutile: le due ladre sono riuscite a raggiungere l’uscita del negozio e ad infilarsi in macchina dove c’era un complice che le aspettava. Le commesse dell’attività commerciale e i clienti non si sono arresi e avrebbero tentato in ogni modo di fermare quell’auto in partenza, ma l’autista per tutta risposta ha ingranato la marcia e ha accelerato, con il rischio di investire le persone presenti in quel momento in via Nenni. Immediatamente è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine.