LADISPOLI – Serata di ricordi nel nome di Giuliano Falcioni, scomparso nel giorno di Natale a 49 anni sulla via Aurelia. Ha lasciato un grande vuoto e, considerata la sua figura amatissima nello sport e punto di riferimento nel sociale, è stato omaggiato domenica durante la partita di pallacanestro tra il Bkl Ladispoli e la Ss Lazio. L’intero Pala Sorbo si è fermato in un lungo e sentito applauso, un momento di raccoglimento che ha unito atleti, pubblico e istituzioni nel ricordo di una persona capace di lasciare un segno autentico nel cuore della comunità. A presentare la cerimonia è stato l’amico e collega di Giuliano, Giorgio Tricarico. Alla commemorazione erano presenti il vicesindaco di Ladispoli, Renzo Marchetti, il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi, i familiari di Giuliano, numerosi amici e colleghi, oltre a rappresentanti del mondo sportivo e associativo. Presente anche Daniele Turis, ambasciatore del progetto “Rome 4 All & Inclusive”, a testimonianza del forte legame tra sport, inclusione e valori sociali. Profonda commozione nel gesto del presidente Bkl Massimo Albano, che ha consegnato alla famiglia una maglia della società con la scritta “Vola Giuliano Vola”, accompagnando il dono con parole cariche di affetto. «Questa è casa vostra. Il Bkl è una famiglia e condivide gli stessi valori che hanno sempre contraddistinto Giuliano».

