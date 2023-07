LADISPOLI – La città balneare piange la scomparsa di Rosanna Bucheri.

"Ostetrica molto apprezzata da tutta la città per le sue doti umane – raccontano dal circolo locale del Partito democratico - dal 1972 al 1993 la Bucheri ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, e di assessore, nelle file del PCI prima e del PDS poi. Sempre coerente con i propri valori, Rossana sarà anche una delle prima tesserate al Partito Democratico: segno di un forte impegno civile e di una passione per il bene della comunità. Da tutto il Circolo “Luciano Colibazzi” sentite condoglianze e un abbraccio grande a tutta la famiglia, per una perdita che addolora tutta Ladispoli. Ciao Rosanna, non dimenticheremo mai la tua umanità e il tuo impegno”.