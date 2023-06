LADISPOLI – Stentano ancora a crederci i suoi amici, i suoi famigliari o semplicemente chi lo conosceva per una parola scambiata. La città balneare perde uno dei suoi più cari giovani: cordiale, gentile, sempre attento agli altri, Cristiano De Santis. Il 35enne ha perso la vita la notte tra giovedì e venerdì, mentre era a bordo della sua auto di servizio a Malagrotta. A essergli fatale, lo scontro con un mezzo dell’Ama. Lo scontro, violento, non ha lasciato scampo alla guardia giurata, in servizio all’Italpol, che è morto sul colpo. Sotto choc il conducente Ama che ha tentato di fornire al giovane i primi soccorsi chiedendo l’intervento del 112. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto sulla pagina social di Cristiano: «Sei una delle migliori persone che ho conosciuto...! Ladispoli, Civitavecchia e tutta la provincia di Roma si unisce al pianto della famiglia e di tutte le Gpg».