Non c’è ancora il grande acquisto, quello che fa infiammare i tifosi. Nell’Academy Ladispoli sicuramente è ottimo in chiave mercato il ritorno di Federico Capanna, ma finora sono andati via i big (Alessandro Colace, Daniele Aracri e Matteo Iurato per fare alcuni esempi) con l’approdo in maglia rossoblu di elementi di prospettiva, molti dei quali reduci da un campionato di Promozione. I tifosi sognano qualche grande nome che però difficilmente arriverà visto il budget impiegato dal club in questi ultimi anni per fare mercato. Visto come stanno le cose, attualmente il reparto offensivo si reggerebbe sulle spalle del giovane Matteo Pelizzi (in foto), lo scorso anno comunque tra i protagonisti della squadra che ha centrato la salvezza a Villalba e del neo arrivato Valerio Selvdagi, 2004 ex Boreale e Montespaccato. Troppo poco ovviamente, servono almeno altri due attaccanti, magari uno di esperienza e di categoria, per poter lottare per una salvezza tranquilla. Forse l’attacco è il reparto che deve essere più rafforzato dopo le uscite di Ferruzzi, Iurato e Colace. Servono gol in una categoria tosta come quella dell’Eccellenza dove ci saranno squadre esperte con bomber di lusso come Vittorini del Civitavecchia, Teti del Pomezia e tanti altri ancora che sono ambiti anche dalla Serie D. Dei “vecchi” hanno rinnovato finora, oltre a Pelizzi, il capitano Buonanno, Minelli e Polucci. L’esterno destro era tornato lo scorso anno alla base dopo l’esperienza al Santa Marinella in Promozione contribuendo alla salvezza del Ladispoli. si è preso del tempo guardandosi un po' intorno ma di certo farebbe molto comodo al nuovo tecnico Andrea Di Renzo, arrivato dall’Astrea.

©RIPRODUZIONE RISERVATA