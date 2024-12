LADISPOLI – È finito in ospedale dopo essere stato investito davanti alla Corrado Melone. Il fatto questa mattina. Ad avere la peggio un agente della polizia locale di Ladispoli. A quanto pare un agente della polizia locale sarebbe stato investito da un furgone, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'agente all'Aurelia Hospital. Presenti anche i carabinieri della stazione di Ladispoli per i rilievi del caso.

Il consigliere delegato alla Polizia locale, Pierpaolo Perretta, a nome dell’Amministrazione comunale, esprime la solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione al’agente di Polizia locale che questa mattina, durante il servizio di viabilità nei pressi di piazza Falcone, è stato investito da un automezzo. Le condizioni dell’agente, fortunatamente, non sembrano preoccupanti. “Si coglie l’occasione - ha commentato Perretta - per ringraziare il grande impegno che la nostra Polizia Locale giornalmente mette nel proprio lavoro a servizio della città”.