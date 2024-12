LADISPOLI – Un circo con gli animali in viale Mediterraneo? Tutto vero e il countdown è già partito per gli spettacoli che ci saranno la prossima settimana. Associare la parola circo a Ladispoli ha un solo significato ormai: la celebre fuga di Kimba (in foto) che ha seminato il panico per le vie della città. Era stato catturato dopo le infinite ricerche durate ben sette ore e concluse a colpi di sonnifero con un elicottero della polizia a sorvegliare gli spostamenti come in un celebre film americano. Si è detto molto del leone più famoso del mondo che lo scorso novembre era riuscito ad evadere dalla gabbia (anche se i gestori parlarono di un sabotaggio denunciato alla caserma dei carabinieri) andando a passeggio come un semplice gattino nelle vie del Cerreto e del Campo Sportivo e nell’area di Palo. Incontri ravvicinati con automobilisti, come in un safari, e con i pedoni ancor più terrorizzati e increduli. Dopo la cattura, e un incontro con il sindaco Alessandro Grando, i proprietari del circo decisero di portare via gli animali, dopo anche le tantissime proteste delle associazioni di riferimento. A distanza di tempo ecco spuntare fuori un nuovo circo e cresce lo stupore dei cittadini. «È arrivato un altro circo al Cerreto: scapperà un altro leone?», scrive Alessandro. «Non è che dovremo barricarci di nuovo nelle nostre case? Non erano vietati i circhi con gli animali?» si domanda Lucia, residente. La Polizia Locale di Ladispoli annuncia controlli. «Nel nulla osta che autorizza il circo qui sul territorio di Ladispoli – risponde Sergio Umberto Blasi, comandante della municipale di viale Mediterraneo – i relativi titolari dovranno garantire un sistema adeguato di chiusura e un controllo specifico sugli animali. Controlli che naturalmente effettuerà anche il nostro personale». La comunità si divide prima del tempo tra chi è contrario al circo con animali, chi invece non vede l’ora di assistere agli show con leoni, tigri e altri animali portando i figli. Come ricordato nei mesi scorsi dallo stesso primo cittadino, le amministrazioni comunali non possono vietare i circhi con gli animali. C’è un precedente ed è quello del 2017 quando il comune ladispolano perse ricorso al Tar dovendo anche risarcire le spese legali ai ricorrenti.

