LADISPOLI – Un rogo esploso poco fa nella zona nord di Ladispoli. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile per domare le fiamme che hanno avvolto vegetazione, sterpaglie e anche un baracca. Una colonna di fumo si è alzata in cielo visibile anche dai villeggianti che stanno affollando i lidi in spiaggia.

