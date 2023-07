LADISPOLI – Controlli straordinari da parte degli agenti del commissariato di via Vilnius a Ladispoli. Nel corso delle attività svolte sono state controllate 200 persone. Una persona è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, uno segnalato amministrativamente per stupefacenti. Nel corso delle attività sono stati inoltre elevati 9 verbali, sequestrate due auto. Controlli anche in alcuni locali della zona. Uno è stato sanzionato per somministrazione di alcol a minori.