BASSANO ROMANO - E’ stata ufficialmente revocata l’ordinanza sindacale n. 55 del 3 ottobre 2024, che vietava l'uso dell'acqua potabile per scopi alimentari. Dopo giorni di disagi e limitazioni, l’acqua distribuita dall’acquedotto comunale è nuovamente dichiarata sicura per il consumo.

Il provvedimento di sospensione, emesso in via cautelativa, era stato adottato a seguito dell’intorbidimento dell’acqua, riscontrato lo scorso 3 ottobre. L’amminitrazione comunale aveva immediatamente disposto un divieto temporaneo sull'uso dell'acqua per bere e cucinare, invitando la popolazione a utilizzare fonti alternative.

Tuttavia, le recenti analisi condotte dal laboratorio autorizzato Hydrocon S.r.l. su campioni d'acqua prelevati il 10 ottobre hanno restituito esiti rassicuranti. I rapporti, resi pubblici sul sito istituzionale del Comune, confermano che le concentrazioni dei parametri chimici e microbiologici rientrano pienamente nei limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 18/2023.

Grazie a questi risultati, che dimostrano il ripristino delle condizioni di sicurezza, il Comune ha deciso di revocare il divieto sull'uso dell'acqua potabile. L’acqua può ora essere utilizzata liberamente anche per fini alimentari, segnando la fine delle restrizioni.

L’amministrazione comunale han espresso gratitudine verso i cittadini per la pazienza e la comprensione dimostrate durante questo periodo di disagio, rassicurando tutti che la situazione è tornata alla normalità.

