BASSANO ROMANO - L'acqua torna potabile ed è consentito l'utilizzo anche per uso alimentare. Lo annuncia il sindaco Emanuele Maggi.

«Vista l'ordinanza sindacale n. 49 del 09/09/2024, con la quale, a fronte dell’intorbidimento delle acque distribuite dall’acquedotto comunale riscontrato a seguito degli eventi meteorici occorsi nella notte tra l’otto e il nove settembre scorso, è stato disposto, in via cautelativa, il loro divieto d’utilizzo ai fini alimentari e potabili -spiega il primo cittadino -. Visti i rapporti delle analisi eseguite dal laboratorio autorizzato Hydrocon S.r.l. su campioni prelevati in data 10/09/2024 dai quali si evince la potabilità e il pieno rispetto dei parametri microbilogici indicatori di eventuale contaminazione ambientale e fecale» Maggi ha disposto «la revoca immediata dell’ordinanza sindacale, essendo venuti a cessare i caratteri di natura contingibile e urgente che ne hanno imposto l’adozione».

Il primo cittadino «ringrazia la cittadinanza per la disponibilità e la comprensione mostrate in questi giorni di disagio».

