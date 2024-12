Ieri il direttore sportivo, domani sarà la volta del nuovo allenatore. Inizia a delinearsi il futuro dell’Academy Ladispoli che ha appena conquistato la salvezza dopo un campionato difficilissimo. Patron Sabrina Fioravanti intanto si affida ad Andrea Calce, uomo esperto, per affrontare la prossima stagione di Eccellenza. All’ex Trastevere e Montespaccato il compito di costruire la nuova rosa, anche se di dovrebbe ripartire da molte conferme. Il nuovo tecnico dovrebbe essere Andrea Di Renzo, quest’anno alla guida dell’Astrea sempre nello stesso girone del Ladispoli. Molto emozionato Calce che ha firmato l’accordo all’Angelo Sale. E poi foto di rito con la presidente. «Sono molto contento di essere arrivato qui – sono le prime parole di Andrea Calce in veste di dirigente rossoblù - ringrazio Sabrina Fioravanti per avermi scelto. L’obiettivo è assolutamente quello di continuare l’ottimo lavoro fatto da chi mi ha preceduto e cercare, perché no, di migliorarlo. Non vedo l’ora di iniziare a costruire la squadra per la prossima stagione agonistica». I sostenitori rossoblù si augurano che possano restare i big della squadra che seppur giovani hanno già esperienza in Eccellenza. Tra i sicuri partenti Christian Suma, attaccante prelevato a gennaio ma che non ha guadagnato la fiducia di mister Lillo Puccica che ha salvato il Ladispoli e ora sta cercando un nuovo progetto ambizioso. «Mi piacerebbe possano restare tutti quanti – è il pensiero del ds Calce – ho seguito molte partite del campionato dagli spalti e devo dire che hanno giocato sempre un gran calcio. Naturalmente dovremo conciliare le esigenze del budget per poter perfezionare degli acquisti ma vedremo cosa ci dirà il mercato. Sono dell’idea che anche se giovani, questi ragazzi devono giocare sempre. Poi se arriverà qualche elemento di esperienza ben venga». Difficile al momento sbilanciarsi sull’obiettivo dell’Academy.

Valutando le ultime due stagioni, viene difficile pensare a qualcosa di diverso dalla salvezza ma sarebbe già un passo in avanti non arrivarci al termine di incerti quanto sofferti spareggi playout.

